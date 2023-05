“Pipoca” fala sobre mudança para a SIC: “Não me prendo a nada”

Após ter abandonado o “Big Brother”, da TVI, a “Pipoca” integrou o painel de comentadores da estação concorrente. Ana Garcia Martins esclareceu o assunto.

Depois de vários anos como “blogger”, “A Pipoca Mais Doce” ganhou mais visibilidade com o programa “Big Brother”, transmitido pela TVI, onde desempenhou funções de comentadora nos diários de domingo conduzidos, nos últimos tempos, por Cristina Ferreira.

Mais tarde, as coisas mudaram um pouco e Ana Garcia Martins acabou por abandonar o projeto. Recentemente, a “Pipoca” integrou o painel de comentadores do novo “reality show” da SIC, “Os Traidores”, apresentado por Daniela Ruah.

Em entrevista à rádio “Observador”, Ana Garcia Martins esclareceu o assunto: “Não me prendo a nada. Contratualmente, não havia nada que me prendesse na TVI. E com a SIC também não há nenhum contrato, sou uma cidadã do Mundo”.

Recorde-se que na terça-feira, 2 de maio, a “Pipoca” brincou com a perda de peso repentina de Yolanda Tati, que surgiu no seguimento de um episódio público que afetou a “saúde mental e o sistema nervoso” da ex-locutora de rádio.