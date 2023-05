“Pipoca” já está em Coimbra para assistir ao concerto dos Coldplay

“A Pipoca Mais Doce” rumou até Coimbra onde irá assistir este sábado, 20 de maio, ao concerto da banda britânica.

Depois de uma breve passagem pelo Porto, onde marcou presença num evento, Ana Garcia Martins seguiu para Coimbra para assistir ao concerto dos Coldplay.

“Coimbra, cheguei! Olhem ali o estádio, já o vejo. Consegui, ao longo destes dias, não ver nada sobre o concerto. Andei a passar tudo o que era ‘stories’ à frente, para não ver nada”, disse a influenciadora digital nas histórias do Instagram.

A banda britânica está em Portugal há uns dias e já deu dois concertos no Estádio Cidade de Coimbra, nos dias 17 e 18. Este sábado, 20 de maio, volta a pisar o palco.

Recorde-se que, durante o concerto de dia 18 de maio, Jessica Athayde relatou alguns “momentos feios” do público para com o primeiro-ministro António Costa: “Estava lá o António Costa e houve assim ali uns momentos um bocado meio feios. As pessoas vão aos concertos para se divertir, mas depois algumas bebem um bocadinho demais e descontrolam-se, mas não foi o meu caso”.