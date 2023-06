Ponto final: Sara Matos deixou Pedro Teixeira e levou o filho bebé

Os contornos acerca da polémica separação de Sara Matos e Pedro Teixeira começam a descobrir-se e quem decidiu sair de casa foi a atriz.

Sara Matos e Pedro Teixeira anunciaram a separação na segunda-feira, 26 de junho. O casal, que estava junto há nove anos, conheceu-se durante as gravações da telenovela “O Beijo do Escorpião”, transmitida pela TVI, e assumiu o namoro pouco tempo depois.

Em setembro de 2021, Sara Matos e Pedro Teixeira deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, o pequeno Manel, mas o amor parece ter chegado ao fim.

A revista “TV Guia” avançou que foi a atriz a colocar um ponto final no relacionamento, ao ter decidido sair da casa que partilhava com Pedro Teixeira, em Lisboa, e levado o filho bebé.

“Depois de assumirem o namoro, há já alguns anos, foram viver para esta casa, mas, agora que a relação acabou, a Sara quis sair e começar do zero num outro sítio, onde não tivesse esta carga de recordações tão fortes com o Pedro”, referiu uma fonte a revista.

“Até aqui, eles não estavam bem, já não estavam felizes, mas continuaram a viver na mesma casa, até esta semana, quando a Sara já tinha outro sítio para morar e tomar a decisão de sair. Foram arrastando as coisas para ver se conseguiam superar esta crise, mas, da maneira como as coisas estavam, já não fazia sentido continuarem juntos”, acrescentou.

Muito tem-se noticiado acerca da polémica separação nos últimos dias, mas, após o anúncio feito nas redes sociais, Sara Matos e Pedro Teixeira não voltaram a pronunciar-se acerca do assunto.

Recorde-se que Pedro Teixeira é, também, pai de Maria, de 13 anos, fruto do relacionamento terminado com Cláudia Vieira.