Praia e família: o final de semana de Catarina Gouveia

A atriz e “influencer” Catarina Gouveia aproveitou o final de semana de calor para ir até à praia com a filha e o marido e partilhou alguns momentos.

Finais de semana de calor equivalem a dias de praia, a aproveitar as altas temperaturas e a água do mar para descansar. Foi assim que Catarina Gouveia decidiu desfrutar dos seus últimos dias.

No final de semana passado, a atriz mostrou registos dos seus dias no Algarve e, neste fim de semana, partilhou imagens dos seus momentos na praia com a filha e o marido.

Nas redes sociais, a influenciadora digital publicou imagens dos momentos de descanso, com algumas fotografias da pequena Esperança com o pai, Pedro Melo Guerra.

“O que houve de melhor no fim-de-semana”, lê-se na legenda da publicação do Instagram de Catarina.

Na caixa de comentários, os seguidores da atriz teceram elogios. “A Esperança é maravilhosa. Tu também. O Pedro também. Obrigada pela paz que transmites”, “Sempre linda, aproveita todos os momentos para relaxar e limpar a mente. Beijinhos família maravilhosa” e “Lindos” foram alguns dos comentários deixados.