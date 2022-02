Raquel Strada desfruta de escapadinha romântica no México

Raquel Strada fez as malas e viajou para Puerto Escondido, em Oaxaca, México, onde está a passar férias ao lado do seu marido, Joaquim Fernandes.

Tal como aconteceu com diversas caras conhecidas, a influenciadora digital optou por passar a passagem de ano no longe de Portugal com um biquíni vestido devido às temperaturas que se faziam sentir.

Entre as mensagens de Ano Novo para os seguidores, provar a gastronomia local e namorar com o companheiro, com quem se casou em 2015, a também apresentadora partilhou algumas fotografias no perfil de Instagram.

“Como é que eu vou sair daqui? Não quero!” confessou, em jeito de brincadeira.

https://www.instagram.com/p/B60_q7cn8fD/

Durante esta escapadinha romântica, Raquel Strada mostrou-se completamente rendida às paisagens deste local paradísico. “O nosso bocadinho de céu! Sem filtro. Só amor”, escreveu.

https://www.instagram.com/p/B61TTqBHsdB/