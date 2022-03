Raquel Tavares: “Não há nada que me faça mais feliz do que dançar”

View this post on Instagram

Dia Mundial da Dança. Não há nada, absolutamente nada que me faça mais feliz que dançar. Costumo dizer que a música é o grande amor da minha vida e que a dança é a maior paixão. Preciso dela para me sentir viva! Quando me perguntam de que é que mais sinto falta nestes dias que vivemos, a minha resposta é peremptória; de ir ao mar e de dançar. E garanto que assim que voltarmos á possível normalidade, são as primeiras coisas que farei. A todos os profissionais da dança, aos amigos com quem já partilhei a pista, àqueles que estão (como tantos) impedidos de exercer a sua arte (e o seu trabalho), desejo toda a força e esperança! Quando voltarmos, será ainda com mais garra! E obrigada… Obrigada por tornarem a vida de quem se cruza no vosso caminho tão mais feliz. Como tornam a minha. Porque é isto mesmo: Quem dança, é muito mais feliz. ♥️