O retrato de família de Cristiano Ronaldo em noite de “réveillon”

Cristiano Ronaldo viajou até às origens e reuniu a família numa fotografia inédita, em noite de passagem de ano.

Depois de um Natal apenas com a namorada, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos no Dubai, o internacional português iniciou o novo ano no Funchal, na Madeira, junto da restante família.

Ao lado da mãe, Dolores Aveiro, que festejou esta terça-feira 65 anos, e dos três irmãos, Katia, Elma e Hugo Aveiro, o jogador da Juventus assinalou a entrada em 2020 com um retrato de família.

“É sempre bom estar de volta a casa”, lê-se na descrição da fotografia publicada no Instagram de Cristiano Ronaldo.

https://www.instagram.com/p/B6yqIKKAYqI/

Nas primeiras horas de 2020, o futebolista revelou também os desejos para o novo ano numa publicação em que surge a dar um beijo apaixonado a Georgina Rodriguez.

“Feliz Ano, meu Amor! Que 2020 seja um ano repleto de amor, saúde, paz e sucesso para todos!” afirmou.

