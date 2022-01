Ricardo Pereira diz “adeus” às gravações de “Amor Amor”

Ricardo Pereira despediu-se, esta quinta-feira, 8 de abril, de “Amor Amor”, revelando que o fim das gravações do projeto da SIC foi “emotivo”.

O ator, que protagonizou a trama da SIC, terminou as gravações do projeto da estação privada, tal como revelou nas redes sociais, com uma mensagem em que destacou a “aventura especial”.

“Ontem foi um dia emotivo. Esta aventura de ‘Amor Amor’ foi tão mas tão especial, foi vivida com tanto amor, com tanta dedicação e superação em tempos tão diferentes. A alegria e a união fizeram a diferença e juntos (atores, autores, produção, equipa técnica, Realização, direção de atores, figurino, direção de arte e adereços, equipa de caracterização, direção artística, direção musical, professores de voz e canto, a estrutura toda da SP Televisão) seguimos para cantar umas aventuras que apaixonaram tantas e tantas pessoas”, escreveu.

“Só quero agradecer a todos os que fizeram parte desta viagem não só aos que a realizaram mas as todos que à noite na SIC a acompanham. Obrigada”, acrescentou.

No entanto, os agradecimentos não ficaram por aqui. Ricardo Pereira fez ainda um agradecimento a Daniel Oliveira: “Lembro me tão bem do telefonema a convidar me para ser o Romeu Santiago e de ficar desde esse dia a sonhar e a viajar de como o poderia construir dar lhe corpo, vida e dimensão, de como poderia ser diferente e único este desafio.”

“Ele ultrapassou tudo o que alguma vez imaginei. Ganhou asas, ganhou voz, ganhou a liberdade de cantar e com isso me emocionar. Dei-lhe tudo, mas ele deu-me o dobro em troca, levo tantas mas tantas memórias boas”, completou.