Rita Ferro Rodrigues e Raquel Tavares assinalam aniversário de João Baião

João Baião está de parabéns, pois este sábado, 8 de outubro, comemora 59 anos, data que Rita Ferro Rodrigues e Raquel Tavares não conseguiram deixar passar em branco.

“Parabéns ao meu irmão mais velho, juke box ambulante, cinema paraíso, teatro de bairro, baú de fantasias e máscaras, central de energia (renovável!) desfile de alegria e amor.

Não tens idade, só vida. Amo-te”, escreveu Rita Ferro Rodrigues.

João Baião não ficou indiferente e respondeu: “Minha Rita amada, muitos beijinhos. A caminhar juntos há muitos anos”.

Também Raquel Tavares assinalou o aniversário do apresentador nas suas redes sociais. “Parabéns ao meu João! Ao nosso João! Ao João de todos! Porque se há pessoa que tem coração para todos, é o João”, começou por dizer Raquel Tavares.

“Meu amor, que possamos rir, dançar, cantar boleros e afins, dizer os maiores disparates, descer a avenida com a nossa marcha, chorar com as mais pequenas coisas e abraçamo-nos como quem abraça de verdade por muitos e bons anos! Amo-te muito”, rematou.