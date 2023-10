Rita Ferro Rodrigues entra nos 47 anos e agradece: “O meu dia foi muito lindo”

Rita Ferro Rodrigues completou mais uma volta ao sol esta segunda-feira, 16 de outubro, e celebrou ao lado do marido Rúben Vieira.

Já são 47 velas: Rita Ferro Rodrigues completou mais um aniversário esta segunda-feira, 16 de outubro, e partilhou alguns registos das celebrações nas redes sociais.

A apresentadora jantou por Lisboa e, numa fotografia na qual surge ao lado do marido, Rúben Vieira, escreveu: “Na minha Lisboa linda, no restaurante mais bonito da cidade, com o meu amor peixão, num jantarinho de beijar na boca, passei para vos agradecer tanto amor. O meu dia foi muito lindo, também por vossa causa”.

Na caixa de comentários, vários cibernautas reagiram. “Muitos parabéns Rita, inúmeras felicidades”, “Parabéns, Ritinha! Tudo de bom” e “Parabéns e muitas felicidades. Desejo muita saúde e amor” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, ao início do dia, Rita Ferro Rodrigues compartilhou uma mensagem: “Há uma sabedoria na maturidade que torna tudo mais límpido e simples”.