Rita Ferro Rodrigues “orgulhosa” da filha: “Superou-se”

A comunicadora revelou estar “orgulhosa” da filha mais velha, Leonor, que obteve 20 valores no exame nacional de história.

Rita Ferro Rodrigues fez uma dedicatória nas redes sociais à filha, esta segunda-feira, na qual partilhou a mais recente conquista: a nota máxima no exame nacional de história.

“A minha filha Leonor teve 20 no exame nacional de história. Num ano particularmente difícil a todos os níveis, a Leonor superou-se, estudou muito – nada se faz sem trabalho árduo e sacou a nota impossível – aquela que ela, nas inúmeras inseguranças, achava jamais ser capaz de tirar. É por isso que estou tão orgulhosa”, lê-se na legenda de uma fotografia da filha publicada no Instagram.

De recordar que Leonor nasceu da relação terminada entre Rita Ferro Rodrigues e do subdiretor de Programas da SIC Daniel Cruzeiro. A apresentadora também é mãe de Eduardo, de nove anos, do relacionamento com Rúben Vieira.

