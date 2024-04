Rita Ferro Rodrigues regressa de férias e agradece mensagens de carinho

Depois de regressar de férias, Rita Ferro Rodrigues recorreu às redes sociais para agradecer as mensagens de apoio, face às notícias que dão conta de uma possível separação.

“De volta à vidinha do dia à dia”, escreveu Rita Ferro Rodrigues na legenda de uma fotografia, onde surgia a passear a cadela.

“Ao trabalho, aos passeios com a Toby e às turrinhas do Matias para me acordar, aos mimos dos amigos, a cumprir com rigor um conselho determinante de uma amiga preciosa: ‘não te esqueças de ser gentil contigo’ (Margarida Vila-Nova, sempre tão sábia)”, acrescentou.

Numa altura em que a imprensa avança a separação de Rúben Vieira, Rita agradeceu as mensagens de carinho. “Sejam gentis convosco – e sempre com os outros claro, mas sejam gentis convosco. E obrigada por todo o carinho, valorizo muito, devolvo em dobro”, rematou.

Recorde-se que a jornalista regressou de uma viagem de duas semanas, onde passou pelo Dubai, Emirados Árabes Unidos, e Tailândia. Na aventura, Rita Ferro Rodrigues fez-se acompanhar dos filhos.