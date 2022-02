Rita Pereira apanha susto: “Metade do meu closet simplesmente caiu”

Rita Pereira apanhou um susto, esta segunda-feira, quando as estruturas que tinham a sua roupa pendurada por cabides caíram com o peso.

A atriz da TVI estava em casa quando foi surpreendido com o seu armário no chão. No perfil de Instagram, a também apresentadora do “Somos Portugal” mostrou imagens da roupa no chão.

“Metade do meu closet simplesmente caiu. Quem manda comprar chariots baratos”, pode ler-se no vídeo que Rita Pereira partilhou no Instastories.

Recentemente, a atriz mostrou-se feliz pela nova coleção de roupa do seu amigo e estilista Gonçalo Peixoto, que ajudou a lançar na indústria da Moda. “Não sei se já vos disse que há oito anos, quando o Gonçalo tinha apenas 15 anos eu adotei-o”, contou.

