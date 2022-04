Rita Pereira arrasa em Milão e namorado não resiste

Rita Pereira passou os últimos dias em Itália, na semana de moda de Milão. O namorado, Guillaume Lalung, mostrou-se deslumbrado.

Apaixonada por moda, sempre que pode Rita Pereira assiste aos desfiles mais exclusivos e, desta vez, viajou até Milão, em Itália, para marcar presença na semana de design daquela cidade.

Com um vestido muito justo, a salientar as “curvas”, a intérprete da nova novela da TVI conquistou os fãs mas, em especial, o namorado, Guillaume Lalung, pai do filho, Lonô.

“Meu Deus do chão”, brincou o produtor musical francês.

Também Carolina Patrocínio elogiou a boa forma de Rita Pereira: “Thats hot!”