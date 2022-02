Rita Pereira dança kizomba com filho ao colo [vídeo]

Rita Pereira surpreendeu, esta segunda-feira, os internautas ao surgir a dançar kizomba com o filho, Lonô, ao colo e de sapatos com salto alto.

A atriz da TVI tem aproveitado o tempo que está em casa devido à Covid-19 para namorar com Guillaume Lalung, brincar com o filho do casal, cozinhar e aprendendo uma coreografia.

“Estou a dançar mal, estou toda tortinha por causa dos saltos, estou a carregar 12 quilos de gente, mas, estou feliz”, começou por afirmar a também apresentador no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-GAkPvAd9U/

A aula online em que a profissional da estação de Queluz de Baixo participou faz parte do festival Eu Danço Em Casa, organizado por Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão pelo público.

“Passei uma horinha a aprender uma coreografia de kizomba da Joana Machado no projeto #EuDançoEmCasa, do Cifrão, em que me senti alegre, em que não estive sentada no sofá ou a correr para a cozinha para comer ‘só mais um petisco’”, relatou.

No fim, Rita Pereira quis passar a seguinte mensagem: “Felizmente vivemos numa era em que a oferta de entretenimento através das redes sociais é imensa portanto, aproveitem. Faz bem ao corpo, mas principalmente, à mente!”

