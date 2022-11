Rita Pereira desabafa sobre dia de grande tristeza nas gravações de “Quero é Viver”

Rita Pereira desabafou sobre um dia de grande tristeza nas gravações da novela “Quero é Viver” (TVI), em que chorou pela personagem e as mulheres que são “desiludidas no amor”.

A atriz, de 40 anos, lembrou, no perfil de Instagram, um dia difícil de trabalho que viveu nos estúdios da produtora de novelas Plural enquanto dava vida à personagem “Maria” na trama da estação de Queluz de Baixo.

“Neste dia de gravações senti uma tristeza enorme pela Maria”, começou por admitir, explicando de seguida os motivos desta “tristeza”. “Pela sua ingenuidade, pela forma como, uma vez mais, o amor lhe fugiu por entre os dedos e pela sua constante fragilidade”, acrescentou.

“Chorei por ela e por tantas mulheres que se sentem assim, desiludidas com o amor pela visita da verdade”, rematou a também apresentadora.

Além de Rita Pereira fazem parte deste elenco atores como Joana Seixas, Sara Barradas, Fernanda Serrano, Filipe Vargas, Diogo Infante, São José Lapa, Pedro Hossi, entre outros intérpretes.

Em julho, a atriz despediu-se das gravações da trama. “Quero apenas dizer que este projeto transformou-me. Percebi que estou diferente desde a última novela que tinha feito (há três anos): mais ponderada, mais calma, equilibrada e madura. Foi o momento certo para fazer esta novela”, admitiu, na altura.

“Despeço-me da ‘Maria’ e, enquanto escrevo, a tristeza invade-me mas o adeus tem de ser feito. Mais personagens difíceis e exigentes virão com certeza, mas a ‘Maria’ e as ‘manas’ terão sempre um lugar especial no meu coração. Agora é continuar a ver ‘Quero é Viver’, pois este projeto merece toda a atenção e vemo-nos nos Emmys em 2023”, rematou.