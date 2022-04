Rita Pereira não está ansiosa com a estreia “Dança com as Estrelas” (TVI)

Rita Pereira explicou que não está ansiosa pela estreia do programa “Dança com as Estrelas”, da TVI, porque tem ao seu lado um miúdo de quem gosta cada vez mais: Pedro Teixeira.

A estação de Queluz de Baixo está prestes a estrear em antena o concurso de talentos em que os famosos dançam, que é apresentado pela dupla de atores Rita Pereira e Pedro Teixeira.

Apesar do primeiro programa estrear-se este domingo, a atriz não esta nervosa. “A pergunta que mais me fazem sobre a estreia de amanhã é: ‘Estás nervosa?!’ A resposta é não”, disse.

De seguida, Rita Pereira adiantou: ” A maior razão para não o estar é porque tenho a meu lado este miúdo em quem cada dia confio mais, de quem cada dia gosto mais e com o qual o ‘Dança com as Estrelas’ faz todo o sentido. Obrigada, Pedro Teixeira. Amanhã vai ser incrível.”

