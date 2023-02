Rita Pereira rendida ao físico de Carolina Patrocínio

Rita Pereira mostrou-se rendida ao físico de Carolina Patrocínio depois de a apresentadora ter partilhado um vídeo a treinar.

A atriz deparou-se com imagens da comunicadora da SIC a treinar no domingo, 7 de fevereiro, nas redes sociais. Na secção de comentários, a intérprete confessou que só lhe apetece dizer asneiras ao ver a amiga treinar.

“Só me apetece dizer asneiras”, escreveu.

Rita Pereira também é fã de exercício físico. Nas redes sociais, além dos episódios com o namorado, Guillaume Lalung, com o filho, Lonô, e os amigos, a atriz, de 40 anos, costuma partilhar os momentos de treino com os seguidores.