Rita Pereira toma banho “sensual” na Praia de Ipanema

No Brasil, a gravar o “remake” de “Dona Beija”, Rita Pereira aproveitou as altas temperaturas para se refrescar na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

As altas temperaturas que se fazem sentir no Rio de Janeiro, Brasil, levaram Rita Pereira a visitar a Praia de Ipanema nas quais, nas redes sociais, partilhou alguns registos sensuais: “Domingo de Ipanema”, escreveu na legenda.

A atriz, que se encontra em Terras de Vera Cruz a gravar o “remake” de “Dona Beija”, esteve, recentemente, em Portugal, onde se reencontrou com os familiares.

Nas redes sociais, partilhou um registo com o filho Lonô e deixou um desabafo: “As coisas mais simples são as que dão mais saudade”. “Do que têm mais saudades quando estão longe da família?”, questionou, de seguida.