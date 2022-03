Rúben Rua recebe várias críticas após dançar ao volante: “Atenção à condução”

Rúben Rua mostrou-se divertido a dançar ao volante do seu carro enquanto conduzia. No entanto, o modelo acabou por receber várias críticas nas redes sociais.

O também apresentador do programa “VivaVida” e “Em Família” (TVI) publicou um vídeo, no perfil da rede social Instagram, em que aparece contente a dançar dentro do seu veículo.

“Direto do coração”, escreveu o comunicador, em inglês.

Rapidamente, diversos cibernautas criticaram a atitude do manequim.

“Atenção à condução!” comentou uma seguidora. “Mãos no volante”, atirou outra. “Que exemplo está a dar aos mais jovens? Aí Rúben Rua, Rúben Rua”, escreveu outro internauta.