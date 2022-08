Ruben Rua viaja até Praga para ser mentor de jovens manequins

Ruben Rua viajou até Praga, na República Checa, para ser mentor dos jovens manequins na final do concurso do Elite Model Look.

Depois de ter participado no formato em 2005, quando estava no início da sua carreira como modelo, o também apresentador, de 35 anos, voltou ao concurso para participar como mentor dos mais jovens.

“Tinha 18 anos quando fiz parte do Elite Model Look 2005. Um jovem cheio de sonhos e que esperava viajar pelo mundo”, começou por lembrar.

“Depois de 17 anos, aqui estou eu, uma vez mais como mentor da final mundial. Uma linda maneira de retribuir o concurso que mudou a minha vida. Rapazes e raparigas… vamos a isto, porque os sonhos realizam-se. Realizam-se mesmo”, afirmou.

Após ter sido afastado pela TVI do formato “VivaVida”, com Helena Coelho, o público pode assistir ao trabalho de Ruben Rua no programa “Em Família”, ao lado de Maria Cerqueira Gomes, emitido durante as tardes de sábado.

Sobre novos desafios, o comunicador mostrou-se confiante. “O futuro é bonito”, desabafou, no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, numa imagem captada à entrada do edifício da Media Capital, dona da TVI.

O manequim assumiu recentemente a relação amorosa com sueca Malin.