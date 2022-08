Rúben Vieira partilha momento ternurento com fã: “Obrigado”

Rúben Viera, mais conhecido por “Ben”, partilhou um momento ternurento com um fã. O registo do momento foi publicado no seu perfil de Instagram.

O assistente de realização partilhou uma imagem em que surge a receber um beijo de um rapaz que faz questão de acompanhar o seu trabalho.

“Há muitos anos que o Sérgio me vem visitar ao ‘Somos Portugal’ (TVI) sempre com uma alegria imensa. Durante esta pandemia teve alguns problemas de saúde, mas ao saber que eu iria estar perto tudo fez para me vir dar um beijo. Obrigado meu Sérgio”, escreveu.

Na caixa de comentários foram vários os seguidores que se renderam à ternura da publicação. Destaque para o comentário da mulher, Rita Ferro Rodrigues: “Amo-te”.