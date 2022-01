Rui Figueiredo revela detalhes sobre o parto do filho em comum com Jéssica Antunes

Rui Figueiredo revelou detalhes sobre o parto do filho, Isaac, que é fruto da relação amorosa com a namorada, Jéssica Antunes.

O antigo concorrente do “Big Brother – A Revolução” está a viver dias de grande felicidade. Porém, as coisas complicaram durante o momento de chegada do filho quando estavam no hospital.

É que, segundo declarações dadas à revista “TV 7 Dias”, Rui Figueiredo teve de sair da sala onde estava a acontecer o parto porque os médicos utilizaram “ventosas” para efetuar o parto de Isaac.

De acordo a mesma publicação, Rui Figueiredo adiantou que foi uma sensação “incrível” e que ficou sem palavras. Lembre-se que o parto do filho do casal ocorreu a 6 de janeiro deste ano.

A companheira do ex-concorrente fez um balanço da primeira semana de maternidade nas redes sociais. “Faz hoje uma semana que a nossa vida mudou para melhor. Sentia-me plena e a mulher mais feliz do mundo mas de facto este príncipe veio trazer à minha vida uma luz extra que jamais teria sem ele”, afirmou.

“Não sei como é que conseguimos fazer um ser tão perfeito mas a verdade é que as expressões dele, o olhar dele, a boquinha doce dele, derretem-me a cada segundo que passa. Passou uma semana e eu já tenho saudades do primeiro segundo em que a pele dele tocou na minha, o momento em que percebi que tinha literalmente o mundo nos meus braços”, prosseguiu.

“Agora todos os dias são diferentes, todos os dias são feitos de momentos para registar, todos os dias são uma nova expressão, uma nova descoberta. O dia em que este bonequinho nasceu foi de facto o primeiro dia do resto das nossas vidas”, concluiu.