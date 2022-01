Rui Unas abraça novo projeto como ator este verão

Rui Unas vai abraçar um novo projeto como ator este verão. Enquanto não arranca, o intérprete está no Algarve a aproveitar as boas temperaturas que se fazem sentir.

O também apresentador admitiu estar feliz com a notícia de que vai regressar ao trabalho para um desafio “épico”. No perfil de Instagram, Rui Unas partilhou a boa-nova com os seguidores.

“Feliz e grato pois, este verão, regresso ao trabalho enquanto ator. Já não era sem tempo… O que vem aí vai ser épico!” afirmou o artista. “Até lá, é aproveitar, ‘esticar as pernas’ e criar boas memórias com a família”, acrescentou.

O último trabalho como ator de Rui Unas foi na novela “Nazaré” (SIC), na qual deu vida a “Heitor”. Nesta trama, cujos últimos episódios estão a ser exibidos pela estação de Paço de Arcos, o intérprete é um homem que bate na sua mulher Sofia (Bárbara Norton de Matos).

Além da representação, o profissional da estação privada também conduz o podcast “Maluco Beleza”. Recentemente, Rui Unas lançou uma nova rubrica digital com Marco Horácio.

