Rui Unas aproveita viagem aos Açores para subir o Pico

Rui Unas está de férias com a família e amigos nos Açores e decidiu viver uma experiência diferente e subir ao Pico.

O apresentador partilhou o momento no Instagram na passada quarta-feira, dia 5, e escreveu: “Subir ao Pico. Não apenas subir, ver o pôr do sol, pernoitar na cratera, ver um dos mais lindos nascer do sol que vi na vida! E partilhar isto com a minha família e amigos!”.

“A vida é muito curta para não viver estas coisas”, rematou.

Unas aconselhou aos seguidores a experiência, mas deixou um aviso, “2351 metros. Dói? Dói. A montanha marca e ensina. A superação, a dificuldade, a partilha, a natureza, a beleza. As coisas simples. Aconselho”.

A mulher, Hanna Ibarra, também não deixou passar o momento em branco. “O melhor amanhecer da minha vida no ponto mais alto de Portugal, depois de entrar em pânico ao subir o piquinho do Vulcão Pico. Tinhas toda a razão amor @o_unas vale mesmo a pena o esforço”, escreveu na descrição de uma fotografia dos filhos com o pôr do sol como pano de fundo.