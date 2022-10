Rui Unas assume novo desafio profissional no teatro

Rui Unas prepara-se para iniciar um novo desafio profissional. O ator vai subir ao palco com a peça “Trair e Coçar, é só Começar”.

O espetáculo tem data de estreia marcada para esta quarta-feira, 19 de outubro, no Casino de Lisboa, e no dia 2 de fevereiro do próximo ano chega ao Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Esta é uma obra de comédia escrita por Marcus Caruso, em 1979, e que “promete fazer rir com situações onde qualquer um se pode ver envolvido”, refere a nota enviada às redações.

“As confusões da empregada ‘Palmira’ estão na origem de uma série de divertidos mal-entendidos que levam os seus patrões a pensarem que estão a ser alvo de infidelidades”, lê-se ainda.

De notar ainda que a peça de teatro contou com dois ensaios solidários, a 15 e 16 de outubro, no Casino de Lisboa, e as receitas foram revertidas a favor da Casa do Artista.