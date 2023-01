Rui Unas leva filho mais novo para o programa “Vale Tudo” (SIC)

Rui Unas levou o filho mais novo, Rafael, ao programa “Vale Tudo”, conduzido por João Manzarra na SIC, do qual o ator faz parte como concorrente.

O também apresentador admitiu que o filho mais novo nunca manifestou a sua opinião sobre o trabalho que tem na televisão. Contudo, desta vez, o comunicador revelou que Rafael quis assistir ao “Vale Tudo” na plateia.

“O meu filho mais novo esteve na plateia do ‘Vale Tudo’. Ele nunca se expressou muito sobre o que faço em TV, é algo que até acho saudável essa, vamos lá, banalização da minha profissão. Mas, há algum tempo que me disse que queria muito assistir”, contou.

Rui Unas confessou que os aplausos e elogios do filho no final do formato de domingo à noite foram o “troféu” que qualquer progenitor deseja ouvir.

“Os seus aplausos e palavras no final: ‘Pai, gostei muito de te ver, tens muito jeito’ são o troféu que qualquer progenitor deseja ouvir. Pais compreenderão”, disse o concorrente do programa.

Além de Rafael, o comunicador também é pai de André. Os dois são fruto do relacionamento amoroso de longa data de Rui Unas com Hanna Unas. O casal subiu ao altar em 2003.