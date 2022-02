Rui Unas sobre o filho: “Não quero nada que cresça”

Rui Unas assinalou o aniversário do filho mais novo, esta sexta-feira, com uma rara fotografia e um desabafo sobre o crescimento de Rafael.

A aproveitar alguns dias de férias em família na cidade de Miami, EUA, o humorista celebrou o nono aniversário do filho e, numa publicação enternecedora no Instagram, revelou que não quer que cresça.

“Rafa. 9 anos feitos hoje. Não quero nada que cresça e é tão bom vê-lo crescer. Um anjo disfarçado de diabinho que se faz passar por um diabinho disfarçado de anjo… mas é um anjo Parabéns, benjamim do clã Ibarra Unas”, escreveu o também ator na descrição de uma fotografia inédita de Rafael.

https://www.instagram.com/p/B6T8b4iHLfm/

Recorde-se que, além de Rafael, Rui Unas e a mulher, Hanna, também são pais de André, de 11 anos.

O casal celebrou, recentemente, 16 anos desde a cerimónia de casamento e, para assinalar a data, o humorista publicou no Instagram uma declaração de amor.

“16 anos, oficialmente no papel, contigo. Sempre ao meu lado, ‘vestiste’ o meu país […] por mim, vês o mesmo que eu mas de outro ângulo […]. És serena quando me enervo e tantas vezes és tu quem age quando me estagno. Se hoje sou um homem melhor é por ti. Se hoje sorrio mais é também por tua causa, meu amor”, lê-se na descrição da publicação.

LEIA TAMBÉM: