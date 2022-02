Rui Unas viajou para Miami e já “escolheu” uma mansão

View this post on Instagram

Fui ver casas em Miami. Achei tudo muito fraquinho, devem ter muita humidade e deve ser uma chatice um gajo dar dois passos e molhar os pés… e depois há aqui uma obsessão por palmeiras… falta aqui um pinheiro, uma boa oliveira… Mas vá, se tivesse de escolher, se fosse mesmo obrigado a viver numa, assim mesmo obrigado, à força, era a sétima… a sétima é que era… e vocês? Se fossem obrigados, claro. . #ruiunas #likealord