Sabe o que é que vai fazer Sónia Araújo dar um mergulho nua?

Sónia Araújo esteve a responder às perguntas do programa “Cara Podre”, da RFM, e confessou que, se o FC Porto ganhar o campeonato, vai dar um mergulho nua.

Promessa feita na rádio. Em conversa na rubrica “Cara Podre”, na RFM, Sónia Araújo, apresentadora do “Praça da Alegria”, da RTP1, admitiu o que é capaz de fazer se o FC Porto se sagrar campeão nacional este ano: “Se o FC Porto fosse campeão dava um mergulho nua no mar”, anunciou o rosto das manhãs do canal público.

De seguida, Sónia Araújo elogiou o colega de “plateau”, Jorge Gabriel. “Alinhamos um com o outro nas maluqueiras, trabalha-se facilmente com ele e o Jorge transmite segurança: se um está mal disposto puxa pelo outro. Ele é viciado em tecnologia e tem sempre o telemóvel aberto no jogo FIFA”, revelou.

Sónia Araújo confirmou, que há uns anos, recebeu um convite para deixar a RTP1, mas preferiu pensar primeiro nos filhos. “Recebi um convite de outro canal e não aceitei na altura. Era uma proposta muito tentadora, mas os meu filhos eram pequenos não me via cinco dias da semana longe deles”.

Conhecida pela sua aparência elegante, a apresentadora revelou alguns segredos: “Continuar a fazer exercício físico e tenho uma parte genética que ajuda. Depois, se me apetece comer feijoada ou francesinha como, mas não todas as semanas: o segredo é comer de tudo em quantidade suficiente”.

Sónia Araújo admitiu que não gosta das rugas que tem “na boca”, nem das “mãos” e, sobre programas que prefere evitar, é clara. “Não gosto de programas que explorem a troco de audiências a desgraça humana e que fiquem a esmiuçar o crime. Ia-me custar muito se me pedissem uma coisa dessas!”

Finalmente, um elogio a Manuel Luís Goucha, de quem foi assistente no “Praça da Alegria” e com quem, segundo relatos da altura, teve vários desentendimentos. “Foi uma escola muito boa, um profissional super-dedicado. Apesar das polémicas na altura, está mais do que resolvido. Tenho ótimas recordações”, concluiu Sónia Araújo.