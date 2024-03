Salvador Sobral confessa que é “intersexual” e que se estava a transformar numa mulher

Salvador Sobral é intersexual, uma pessoa que não partilha uma identidade. Cantor conta que estava a transformar-se numa mulher.

“Intersexual”. É assim que se define o músico Salvador Sobral. O intersexo descreve uma pessoa que desenvolve características sexuais que não se encaixam nas noções típicas de sexo masculino ou feminino e o artista falou sobre a sua condição.

“Senti um dia que me estava a transformar numa mulher. Estava com dores nas mamas, a minha cara começou a ficar mais redonda e não tinha pelos em nenhum lado”, disse no bloque “Watch.tm”

“Eu sou intersexual porque não produzo a hormona que faz o meu género. O meu corpo não produz testosterona. Então eu tenho que me ‘pinchar’ de testosterona a cada quatro meses”, acrescentou Salvador Sobral, que costuma levar injeções.

Neste fim de semana o músico declarou-se à amiga Carolina Deslandes, com quem gravou um dueto recentemente.