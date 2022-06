Sara Barradas: “A minha filha reconhece-me na televisão”

A atriz de “Quero é Viver” conta que a pequena Lua já a vê no pequeno ecrã e que vibra com a presença da mãe na televisão.

Protagonista da novela da TVI “Quero é Viver”, Sara Barradas tem mais uma fã, a juntar aos milhares das redes sociais: a filha, Lua, que tem em comum com José Raposo, já vê a intérprete na televisão.

“Já me vê e reconhece logo. Vê uns bocadinhos”, conta a protagonista à N-TV, enquanto revela que o companheiro levou a menor aos estúdios. “Ele já a levou e ficou fascinada. Se é o princípio de alguma coisa? Não faço ideia, mas, quem sabe, dizem que é genético”, refere sobre a menor de três anos.

“O facto de ser filha de artistas e de acompanhar as nossas vivências profissionais pode influenciar”.

Gerir a novela com a menina é, agora, mais fácil. “Tenho conseguido estar os fins de semana todos em casa, para compensar a ausência durante a semana. Nós gostávamos de estar sempre mais tempo com os nossos filhos, mas as coisas são mesmo assim”.

Sara Barradas “gostava” de ter outro filho. “Mas não para já. Estou ainda muito dedicada à Lua, não me imagino já com um recém-nascido nos braços”, diz, para fazer o balanço da maternidade. “É muito mais desafiante do que nos dizem. É muito amor, mas, por outro lado, é uma sensação de frustração e de impotência porque fogem daquilo que desafiamos, mas acho que é por isso que eles vêm, é para nos ensinar, porque nós não sabemos nada”, conclui.