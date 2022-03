Sara Matos e o filho já estão em casa

Sara Matos e o pequeno Manuel já estão em casa. A atriz partilhou a notícia com os fãs no perfil de Instagram.

Mãe e filho juntos no conforto do lar. Poucos dias depois de ter sido mãe pela primeira vez, fruto da relação com o ator Pedro Teixeira, Sara Matos e o filho, Manuel, chegaram a casa.

“Eu, o Pedrocas, a Maria, o Manuel e o Góji mandamos beijinhos para todos”, escreveu a atriz da SIC nas redes sociais.

Maria, recorde-se, é filha de Pedro Teixeira e Cláudia Vieira, que também deu os parabéns ao casal.