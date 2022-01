Sara Norte faz 36 anos: “Que esta próxima volta ao Sol me traga muita luz”

Sara Norte completa, nesta quinta-feira, 36 anos. A atriz recordou a infância com uma fotografia ao colo da mãe, Carla Lupi.

Um dia para celebrar. Sara Norte chegou aos 36 anos. A atriz, cujo último trabalho foi a série “Golpe de Sorte”, na SIC, tem estado a colaborar com uma escola, enquanto não participa noutro trabalho em televisão.

No dia de mais um aniversário, Sara Norte publicou uma foto de infância, ao colo da mãe, Carla Lupi.

“Hoje faço 36 anos. Quando era miúda pensava que as pessoas com 36 anos já eram velhotas, mas agora vejo que não é bem assim”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Que esta próxima volta ao Sol me traga muita Luz, Saúde, Amor e Tranquilidade. Este ano ainda não juntamos a família nem os amigos mas fica para o ano que vem.

36 anos? Nem parece verdade!” concluiu Sara Norte.