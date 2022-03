Sara Norte muda radicalmente de visual e famosos aplaudem

Sara Norte mudou radicalemte de visual, abdicando do cabelo escuro para uma nova cor. A atriz apresentou o novo “look” nas redes sociais.

A filha do ator Vítor Norte admitiu que estava com vontade de mudar “a cor e o corte de cabelo” há algum tempo. Por isso, a artista avançou com a mudança de visual e o resultado foi partilhado no perfil de Instagram.

“Como já tinha dito aqui, estava com vontade de mudar a cor do meu cabelo e o corte.

Normalmente quando recebo uma personagem nova o que mais gosto e de mudar e ser outra pessoa diferente mas desta vez senti que tinha que dar uma ‘renovada’”, confessou.

“Desde o primeiro confinamento, para dizer a verdade não tinha grande vontade de mexer no cabelo, mas decidi que estava na hora”, acrescentou.

De seguida, Sara Norte agradeceu à equipa que tratou de si: “O meu cabelo estava com tinta muito escura de eu pintar em casa sozinha, mas fiquei com uma cor maravilhosa e mudar faz bem à alma. Sinto-me outra, mais leve! Muito obrigada”.