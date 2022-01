Sara Prata desfruta de dias de “muito amor” em Cabo Verde

Sara Prata está a desfrutar de dias de férias em Cabo Verde. A atriz conta com a companhia do namorado, João Leitão, e da filha, Amélia.

A atriz viajou até aquele território paradisíaco onde tem aproveitado para apanhar banhos de sol, provar a gastronomia local e passear. No perfil de Instagram, a artista mostrou-se rendida.

“Direta para o álbum de família”, escreveu sobre uma fotografia em que surgem os três no mar.

“Os nossos dias têm sido carregados de mimos, colo (muito) e amor. Muitas vezes oiço dizer: ‘para quê viajar com eles tão pequeninos se eles não se lembram?’, mas para mim a resposta é fácil: ela, tal como nós, certamente nunca irá esquecer o quanto fomos felizes nestes dias, só os três. Que namoro pegado, minha filha e meu amor!” acrescentou.

Desde que chegou a Cabo Verde, Sara Prata tem partilhado alguns momentos com os seguidores, tal como aconteceu com um dos primeiros mergulhos.

“Desculpem o sorriso exagerado, mas foi mesmo assim que me senti com este mergulho. Era tão isto que precisava e estou mesmo feliz. Completamente encantada com esta terra”, afirmou.