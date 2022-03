Sara Prata passeia com a filha pela primeira vez

Sara Prata passeou pela primeira vez com a filha, Amélia, duas semanas depois do nascimento da recém-nascida.

A estrear-se na experiência da maternidade, a atriz tem partilhado vários momentos desta fase nas redes sociais e, desta vez, revelou que levou a bebé a passear por Lisboa.

“O nosso primeiro passeio”, escreveu Sara Prata na legenda de uma nova fotografia com a filha.

A bebé é a primeira filha em comum de Sara Prata e João Leitão, com quem assumiu a relação há um ano.

Sara Prata saiu do Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, com Amélia, há duas semanas, dois dias após o nascimento da bebé, um momento que assinalou com uma publicação na qual revelou como foram os primeiros dias do pós-parto.

De recordar que a intérprete recriou uma fotografia captada quando estava ainda grávida da filha, Amélia, e mostrou o antes e o depois da gestação.

LEIA TAMBÉM: