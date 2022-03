Sharam Diniz faz furor na Imprensa após falar com atriz

Sharam Diniz esteve ao rubro na imprensa norte-americana na última semana, depois de um direto, em que a luso-angolana entrevista a estrela de Hollywood, a atriz Gabrielle Union.

A conversa com a atriz americana Gabrielle Union tornou-se viral, depois de várias alegações polémicas.

Gabrielle Union é uma atriz e ativista norte-americana, que se tornou conhecida nos anos 90 com a participação em sitcoms. Fez parte do elenco em filmes de comédia como “Bring it On”, “10 Things I Hate About You” ou “Bad Boys”.

A luso-angolana Sharam Diniz – a viver uma temporada no Rio de Janeiro, Brasil, – aproveitou este tempo de isolamento social, em que está impossibilidade de continuar a formação em representação, para dinamizar diversas entrevistas e debates, em direto, nas suas redes sociais.