SIC Caras estreia programa “Fica Bem”, com Cláudia Borges

Cláudia Borges é o rosto do programa “Fica Bem”, que vai entrevistar famosos. A estreia é já este domingo, 6 de dezembro, às 18.00 H, na SIC Caras.

Com 2020 a mostrar que as nossas vidas, cheias de histórias de risos, correrias e algumas tristezas são muito semelhantes e que tanto famosos como ilustres anónimos partilham das mesmas alegrias, é a partir de casa que Cláudia Borges entrevista os mais famosos, também eles no conforto do lar, sobre o novo quotidiano.

“No ‘Fica Bem’ vamos ficar a conhecer as histórias de amor, as peripécias nunca antes contadas e curiosidades dos famosos”, avança a SIC, em comunicado.

“Será abordada igualmente a importância das redes sociais, que ganhou um importante papel no mediatismo das nossas celebridades e na forma como se relacionam com os seus fãs”, conclui a estação de Paço de Arcos.