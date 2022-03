Só com um lençol a tapar o corpo, Filipa Nascimento seduz namorado: “Meu Deus!”

A atriz da SIC mostrou-se neste sábado ao acordar, só com um lençol a cobrir o corpo. A imagem de Filipa Nascimento seduziu o namorado, Duarte Gomes.

Mais sensual do que nunca. Filipa Nascimento, a “Catarina” da novela da SIC “Terra Brava”, começou a manhã deste sábado só com o lençol à volta do corpo e um sorriso para a máquina fotográfica, que se supõe ser do namorado, o ator Duarte Gomes.

Entre os inúmeros elogios recebidos na rede social Instagram – “linda”, “tão sexy”, “bela ao começar o dia!” – destaque para o do próprio companheiro: “Meu Deus!”

Filipa Nascimento e Duarte Gomes sempre foram muito discretos na sua relação mas, aos poucos, nas redes sociais, foram mostrando o amor que os une.