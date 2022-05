Sofia Ribeiro sobre psicanálise: “Dinheiro mais bem gasto de sempre”

Sofia Ribeiro confessou, esta quinta-feira, 26 de maio, que as consultas de psicanálise até agora foram o “dinheiro mais bem gasto”.

A intérprete partilha com regularidade momentos do seu dia-a-dia nas redes sociais. Desta vez, depois de ter almoçado com os amigos, a artista mostrou-se nas consultas de psicanálise.

“O dinheiro mais bem gasto de sempre”, afirmou, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

A também apresentadora do programa “Cabelo Pantene”, da TVI comentou ainda que a psicanálise é um “ginásio para alma”.

Atualmente, o público pode acompanhar o trabalho de Sofia Ribeiro na condução do concurso da estação privada, ao lado do amigo e colega de ecrã Luís Borges. O formato estreou-se a 30 de abril.