Sónia Jesus revela ter sofrido acidente: “Estava sozinha, os meus filhos não estavam comigo”

Sónia Jesus revelou, esta quarta-feira, 21 de dezembro, que sofreu um acidente de viação. A ex-concorrente do “Big Brother” (TVI) adiantou que estava sozinha, sem os filhos, Fabian, Maiara e Naísa.

Depois de ter recebido mensagens de pessoas que se preocuparam com a ocorrência, a ex-participante fez questão de esclarecer o que tinha acontecido, revelando que está tudo bem.

“Eu estou bem, estou viva, é o mais importante. O carro é só um carro”, começou por frisar numa mensagem deixada no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

“Mais uma vez digo que tenho a mão de Deus na minha vida e ele hoje mais uma vez esteve do meu lado. Estava sozinha, os meus filhos não estavam comigo”, salientou Sónia Jesus.

Recentemente, a ex-concorrente do “BB” reagiu às críticas que surgiram nas redes sociais depois de ter estado à conversa com Manuel Luís Goucha no programa “Goucha”, das tardes da TVI.

“Surreal seria se eu tivesse ido para um programa de televisão dizer: sim, o meu Vitó é um traficante, o meu Vitó é muito má pessoa, o Vitó tinha quilos de droga em casa, é um Pablo Escobar”, disse, referindo-se ao companheiro que foi preso por alegado tráfico de droga.

“Surreal é o mediatismo que dão a este caso, porque é um processo de sete arguidos e parece apenas e só o processo do Vitó, sendo que o Vitó é uma folha nesta imensidão que é uma floresta”, acrescentou.