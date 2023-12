Surpresa: Bruna Gomes revela que está noiva de Bernardo Sousa

Bruna Gomes está noiva. A influenciadora digital disse “sim” ao piloto de ralis Bernardo Sousa. Fique a saber tudo.

Ela disse “sim”. Bernardo Sousa pediu Bruna Gomes em casamento e a influenciadora digital não resistiu ao anel de noivado oferecido pelo piloto de ralis.

“Era uma vez um ‘reality show’ que eu nunca pensei em participar, em outro País, e encontro você. Obrigada por me fazer feliz. Eu disse ‘sim’, estamos noivos!”, escreveu Bruna Gomes nas redes sociais.

O pedido de casamento foi feito depois da ceia de Natal, no dia 24, depois de os convidados do casal terem saído de casa. “Ele disse: ‘Queres casar comigo?’ Chorámos os dois”, contou a comentadora do “Big Brother” a Cristina Ferreira na gala deste domingo.