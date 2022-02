Susana Dias Ramos lembra pai em dia de aniversário

Susana Dias Ramos lembrou, esta segunda-feira, 7 de fevereiro, o pai que faria 72 anos. “Que grandíssima festa faríamos, daquelas que mais gostavas”, afirmou.

A comentadora do programa “Big Brother Famosos”, da TVI, mostrou-se nostálgica ao recordar, no perfil de Instagram, o progenitor no dia em que este completaria mais um aniversário.

“E que grandíssima festa faríamos, daquelas que mais gostavas, com tudo a que tinhas direito mas especialmente com o que mais amavas: nós”, escreveu a psicóloga na publicação.

“Até voltar a olhar nos teus olhos quando brindar vou olhando os daqueles, que como eu, te queriam mais que tudo! Parabéns, meu papá”, rematou.

Além de Susana Dias Ramos, também Luísa Castel-Branco, Zé Lopes, Ana Garcia Martins, Inês Simões, Flávio Furtado, Toy, Catarina Miranda, Cinha Jardim e Zulmira Ferreira fazem parte da lista de comentadores do “Big Brother Famosos”.