Tânia Ribas de Oliveira comemora data especial: o aniversário de casamento

Esta terça-feira, dia 25 de julho, é um marco especial para Tânia Ribas de Oliveira e para o seu marido, João Cardoso. Neste dia, a apresentadora celebra o seu aniversário de casamento.

Nas redes sociais, Tânia assinalou a data especial, com uma imagem da cerimónia e uma mensagem ao marido.

“25/7/2009. 14 anos de casamento, a contar até sermos velhinhos!”, escreveu Tânia, que acompanhou a frase de uma fotografia do casal à saída da igreja, no dia do casamento.

Nos comentários, várias foram as celebridades a felicitarem o casal. “Parabéns, seus grandes lindos! Resistentes do grupo dos casais que não se divorcia”, escreveu Rita Ferro Rodrigues. “E que bonito foi, lembro-me bem deste dia. Parabéns aos dois, uma e outra vez”, comentou Teresa Tavares. “Muitos parabéns”, referiu Núria Madruga.

Do casamento da apresentadora com João Cardoso, nasceram dois filhos: Tomás, de dez anos, e Pedro, de oito anos, completados no início deste mês.

Recentemente, Tânia Ribas de Oliveira, acompanhada da família, rumou até ao Alentejo, onde aproveitou um final de semana de descanso e com tempo de qualidade com o marido e os filhos.