Tânia Ribas de Oliveira despede-se de amigo de longa data

O Sérgio. Somos amigos há mais de 15 anos, demos os primeiros passos em televisão juntos e depressa percebemos que a paixão pela nossa profissão é a mesma e a maneira de a pensar e sentir, também. Fomo-nos cruzando profissionalmente muitas vezes, mas pessoalmente nunca nos largámos. Desafiei-o (eu e a @pilisboami) a arrancar connosco o barco da Nossa Tarde. Veio de Angola para abraçar este sonho e, para mim, tê-lo perto era uma grande prova de confiança. Sei (porque já mo disse mais do que uma vez) que veio por mim. E por isso lhe agradeço. Hoje, os nossos caminhos profissionais voltam a separar-se, mas fica para sempre a certeza de que a nossa amizade é eterna. É indestrutível. Obrigada, Serginho. Vou ter saudades tuas. ❤️