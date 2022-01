Tânia Ribas de Oliveira muda de “look” e famosas aprovam

Tânia Ribas de Oliveira mudou o corte de cabelo e apostou numa franja. A apresentadora partilhou o “look” nas redes sociais e as caras conhecidas aprovaram-no.

A apresentadora do programa das tardes da RTP1 “A Nossa Tarde” decidiu cortar o cabelo e colocou o resultado final no perfil de Instagram. Rapidamente, os internautas reagiram com elogios ao novo visual da comunicadora.

Na secção de comentários, entre os elogios dos seguidores, destaque para as palavras de aprovação da atriz Patrícia Candoso, da apresentadora Sílvia Alberto e da locutora Joana Azevedo.

Numa fotografia que publicou de seguida, Tânia Ribas de Oliveira mostrou o novo corte no set de gravações do vespertino da estação pública para mostrar ao público as decorações de Natal.

https://www.instagram.com/p/B52yxwAhGB2/

Recorde-se que a “A Nossa Tarde”, da RTP1, é o primeiro formato que a apresentadora está a conduzir sozinha, depois de ter dividido programas com José Pedro Vasconcelos e João Baião.

