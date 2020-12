“A Nossa Tarde” chega ao programa 100. E Tânia sopra as velas

O programa das tardes da RTP1 celebra, esta quarta-feira, 100 emissões. A produção não deixou a data passar em claro e Tânia Ribas de Oliveira soprou as velas.

Passou num instante. O programa “A Nossa Tarde” chega aos 100 programas e Tânia Ribas de Oliveira fez questão de assinalar publicamente a data com um bolo no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B5pwpOcB2bj/

“Hoje é o programa 100! Obrigada a toda a equipa! Obrigada a todos vocês!” congratulou-se a comunicadora.

O “A Nossa Tarde” começou este ano, antes do verão, e marca a estreia de Tânia Ribas de Oliveira na condução de um formato, ela que, antes, tinha feito dupla com João Baião e, mais tarde, com José Pedro Vasconcelos.

O vespertino tem recebido críticas muito positivas mas, há um mês, viveu a sua primeira polémica, quando a produção convidou um homem conotado com a extrema-direita e o movimento nazi.

Além de “A Nossa Tarde”, a família é a grande paixão da comunicadora. Tânia Ribas de Oliveira tem uma relação de vários anos com João Cardoso, da qual nasceram os filhos Tomás e Pedro.

