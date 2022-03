Tânia Ribas de Oliveira rendida ao gesto de João Baião: “Amemos todos os dias muito e intensamente”

Tânia Ribas de Oliveira mostrou-se rendida ao gesto do apresentador João Baião que enviou uma mensagem emotiva no dia em que Maria João Abreu morreu aos 57 anos.

A apresentadora do programa das tardes da RTP1 “A Nossa Tarde” fez questão de partilhar, no perfil de Instagram, com os seguidores a fotografia que o profissional da SIC lhe enviou esta quinta-feira.

“O João acabou de me enviar esta fotografia, num dia em que todos sublinhámos a urgência de viver todos os segundos, sob o machado do medo de perder quem mais amamos”, começou por explicar.

“Amemos todos os dias muito e intensamente. E digamos com voz ou sem ela aquilo que nos vai na alma. Meu irmão, João. Abraço-te. Hoje. Ainda com mais força. “Que nunca nos faltemos, meu amor!” prosseguiu.

Maria João Abreu morreu esta quinta-feira depois de quase duas semanas internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de um aneurisma. O funeral já tem data e local marcado.