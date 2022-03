Tânia Ribas de Oliveira revela que não quer mais filhos

Tânia Ribas de Oliveira revelou, n’”O Programa da Cristina” (SIC), que não quer ter mais filhos.

Numa conversa com Cristina Ferreira sobre a vida profissional e pessoal, esta terça-feira, a apresentadora da RTP admitiu estar muito realizada com a família que construiu com o marido, João Cardoso.

“Fechei [a loja]. Já chega”, afirmou, referindo-se à vontade de não querer mais filhos.

Tânia Ribas de Oliveira revelou ainda que continua “muito apaixonada” pelo homem com quem deu o nó em julho de 2009.

Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum, Tomás, de cinco anos, e Pedro, de quatro.